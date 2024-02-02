Российские банки стали выпускать карты для иностранных туристов

Банки России начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

«Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста», — рассказал Кондратьев во время сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

6 декабря первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что сервис денежных переводов банка «ЮMoney» начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранных граждан. Он пояснил, что иностранцы могут выпустить виртуальную карту через приложение сервиса для Android, а по прилету в Россию получить пластиковую версию.

Ранее Венесуэла начала принимать карты «Мир» в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах страны.