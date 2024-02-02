Размер текста
А
А
А

Российские банки стали выпускать карты для иностранных туристов

Минэкономразвития: банки РФ начали выпускать карты для иностранных туристов

close
100%
Depositphotos

Банки России начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

«Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста», — рассказал Кондратьев во время сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

6 декабря первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что сервис денежных переводов банка «ЮMoney» начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранных граждан. Он пояснил, что иностранцы могут выпустить виртуальную карту через приложение сервиса для Android, а по прилету в Россию получить пластиковую версию.

Ранее Венесуэла начала принимать карты «Мир» в POS-терминалах Banco de Venezuela в туристических районах страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами