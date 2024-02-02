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В России снизилась наценка крупных сетей на наиболее доступные товары

ФАС: наценка крупных сетей на наиболее доступные товары в России снизилась до 5%

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на доступные товары снизилась до 5%. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский на конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках России», передает ТАСС.

«Благодаря нашей работе удалось снизить средний уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей по товарам «первой цены» во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%. Если на начало августа 2021 года наценка составляла 22%, то сейчас 5%», — отметил он.

Ранее ФАС направила в регионы рекомендации по заключению соглашений о сдерживании цен на куриные яйца.

До этого в Минпромторге заявили, что цена на яйца в России начинает снижаться. Средняя розничная цена на куриные яйца в РФ за неделю с 22 по 28 января опустилась еще на 1,5%, до 131,62 рубля за десяток.

Как спрогнозировали в ФАС, продукты в России могут подорожать из-за поддержки отечественных производителей.

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