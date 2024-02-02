В США обеспокоились низкими запасами нефтяных резервов страны

Нефтяные запасы США слишком низкие, учитывая нестабильную ситуацию в мире, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API) Майк Соммерс.

«Принимая во внимание всю волатильность в мире, мы предпочли бы оказаться в ситуации с большими объемами нефти в стратегическом резерве. Нам она может понадобиться с учетом сегодняшних геополитических рисков», — отметил он.

По мнению Соммерса, Минэнерго США пополняет нефтяные резервы довольно медленно. Между тем уровень запасов нефти в стране сейчас ниже, чем в 1983 году, когда потребление топлива было на 20% меньше.

Стратегический резерв США непрерывно сокращался в период с сентября 2021-го по начало прошлого года. С январе по март 2023-го показатель оставался неизменным, а после снова начал падать.

До этого стало известно, что США расследуют крупнейшее дело о взятках в нефтеторговле.

Накануне в Соединенных Штатах обнаружили импорт российской нефти через Багамы.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ готовы к новым мерам на нефтяном рынке.