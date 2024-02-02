Россиянам рассказали, как решить проблему со множеством кредитов

Существует несколько способов, как облегчить процесс выплаты нескольких кредитов одновременно, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лайфхаками эксперт поделился с «Лентой.ру».

Один из вариантов — инициировать процедуру банкротства или договориться с банком о кредитных каникулах. Однако это возможно сделать лишь по отдельным видам заема, подчеркнул Беляев.

Еще один способ облегчить бремя выплаты нескольких кредитов одновременно — реструктуризация. Кредитор может продлить срок выплаты, тем самым уменьшив сумму ежемесячного платежа.

Третий лайфхак заключается в рефинансировании всех кредитов.

«Условно говоря, какой-то банк просто берет всю вашу кредитную задолженность, погашает ее, и на эту кредитную задолженность выдает вам новый кредит, но с условием того, что он растягивает это на более длительный срок, может быть, с не столь высоким процентом», — пояснил экономист.

При этом Беляев предупредил, что договориться с банком о рефинансировании может быть непросто, особенно если у заемщика набраны кредиты под очень плохие условия.

Накануне стало известно, что число россиян с пятью и более кредитами удвоилось с 2021 года.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от кредитных карт.