Доктор Хайдаров ликвидировал свою клинику

Пластический хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Это следует из документа, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В нем говорится, что предприятие было ликвидировано 15 января 2024 года.

Хайдаров оперировал многих российских знаменитостей. Он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств.

В июле 2023 года певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Артистка отметила, что после операции заметила асимметрию и «отвратительные шрамы». Сам хирург утверждал, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Позднее стало известно, что хирург потерял 6 млн рублей на бизнесе после скандала.

До сентября прошлого года Тимур Хайдаров был владельцем медицинской организации ООО «Кьюлаб». За 2022 год, судя по финансовой отчетности, выручка компании составила 4,1 млн рублей, а прибыль всего 158 тысяч. У клиники Хайдарова «Ай Кью Пластик» выручка также оказалась в минусе на 6 млн рублей. В 2022 году она составляла 54 млн.

Ранее машину адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова облили кислотой.