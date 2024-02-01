Названа причина срыва многомиллиардной сделки между Sony и Zee

Слияние индийской телекомпании Zee и японской Sony стоимостью $10 млрд было сорвано из-за разногласий сторон по ряду вопросов, в том числе из-за российских активов Zee и ее сделки по приобретению прав на трансляцию крикета. Об этом свидетельствует внутренняя переписка топ-менеджеров компаний, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Как следует из писем, обмен которыми велся в декабре 2023 — январе 2024 года, исполнительные директора Sony и Zee обвиняли друг друга в невыполнении условий по слиянию. В частности, в письме от 5 января вице-президент Sony Эрик Морено заявил, что Zee так и не прекратила связи с четырьмя российскими дочерними компаниями, занимающимися созданием и распространением контента, несмотря на требование Sony избавиться от активов в странах, на которые наложены санкции.

В ответ юрист Zee Шьямала Венкатачалам возразила, что процесс вывода российских активов не завершен из-за меняющихся правил в России. При этом она заверила, что бизнес этих компаний был остановлен в декабре 2022 года.

Еще один камень преткновения, по данным агентства, — решение Zee в 2022 году приобрести за $1,4 млрд у Disney права на трансляцию матчей по крикету в Индии. Sony заявила, что Zee предоставила гарантии на сумму $406 млн по этой сделке без согласования с ней, что увеличило долг индийской компании сверх допустимого в соглашении о слиянии уровня.

Представители Zee и Sony отказались комментировать ситуацию. Стороны вели переговоры о слиянии около двух лет. Объединенная компания владела бы более чем 90 телеканалами в сферах спорта, развлечений и новостей, конкурируя с такими гигантами, как Walt Disney и Reliance.

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