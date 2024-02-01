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Официальный курс доллара превысил 90 рублей

Центробанк РФ повысил курс доллара на 2 февраля до 90,23 рубля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России повысил официальный курс доллара на 2 февраля на 0,56 рубля. В результате американская валюта укрепилась до 90,23 рубля. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс евро на пятницу установлен на уровне 97,4 рубля против 97,11 рубля днем ранее. Официальный курс юаня вырос с 12,46 рубля до 12,54 рубля.

До этого экономист Константин Церазов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что может привести к обвалу рубля. По его словам, национальная валюта может ослабнуть до 105-110 за доллар, если не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже экспортерами части валютной выручки.

До этого эксперт поразмышлял о будущем доллара.

Между тем в ЦБ РФ заявили, что управление курсом рубля не входит в планы регулятора. Курс формируется под воздействием рыночных факторов. Задача Центробанка — обеспечивать финансовую стабильность, отметили в Банке России.

Ранее сообщалось, что доля россиян с пятью и более кредитами с 2021 года выросла вдвое.

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