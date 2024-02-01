Экономист рассказал, что может привести к обвалу рубля

Курс рубля в текущем году может значительно ослабнуть, если не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже экспортерами части валютной выручки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов, прокомментировав недавний спор ЦБ и Минфина по поводу продления или отмены указа президента РФ «Об обязательной продажи выручки отдельными российскими экспортерами».

Курс рубля определяется спросом и предложением валюты. Первоначально, после начала СВО, импортеры были основными покупателями, а иностранные участники рынка – основными продавцами. Банк России принял административные меры, стабилизировав ситуацию, поясняет эксперт.

Но в итоге излишне крепкий рубль стал проблемой, требования к экспортерам по продаже валюты смягчили, но ограничения на движение капитала остались, уточнил Церазов. Восстановление импорта вызвало рост спроса на валюту, и курс доллара впервые превысил 100.

«ЦБ пытался повлиять на курс валюты повышением ставки, но эта мера оказалась не слишком действенной, поэтому с 11 октября 2023 года норма по обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами была возвращена указом президента РФ. И уже на следующий день рубль начал затяжной рост, который продлился до середины января» — резюмировал Церазов.

При этом в 2023 году восстановился импорт, который требует иностранной валюты, а расходы бюджета растут — это давит на курс, отметил экономист.

По словам Церазова, отказ от продления указа создаст риски ослабления рубля до 105-110 за доллар. Вероятнее всего, требования к экспортерам лишь смягчат, тогда курс может опуститься до 100 рублей к концу года.

«Если же сохранится полный статус-кво, то рубль может возобновить укрепление. Но такой сценарий, пожалуй, выглядит менее вероятным, чем указанное выше половинчатое решение», — подытожил аналитик.

До этого экономист поразмышлял о будущем доллара.

Ранее эксперт назвал возможную дату снижения ставки ЦБ.