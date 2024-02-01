Экономист назвал причину ужесточения требований турецких банков к клиентам из РФ

Турецкие банки ужесточили требования в отношении российских компаний и физических лиц, опасаясь вторичных санкций со стороны США. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил экономист МГИМО Валентин Катасонов. Он допустил, что американские службы, отвечающие за антироссийские рестрикции, пригрозили Анкаре наказанием, в случае продолжения обслуживания клиентов из РФ.

Эксперт напомнил, что многие страны подобным образом реагируют на угрозы США, в том числе те, которые занимают позицию нейтралитета. При этом он выразил уверенность, что в скором времени будут найдены пути обхода этих ограничений.

«Например, переход в расчеты в рублях и турецких лирах, поскольку эти операции не попадают в зону действия американских радаров. Вот расчеты, которые проходят в евро и долларах, фиксируются Западом. Можно вообще обходиться без валюты: необходимо устраивать торговлю стран на основе валютных клирингов», — отметил экономист.

До этого сообщалось, что турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями. Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без формального закрытия договора.

Экономист Андрей Колганов заявил, что ситуация с отказом турецких банков работать с РФ не является катастрофичной. Российские компании, по его словам, могут использовать альтернативные каналы обслуживания.

Ранее сообщалось, что США не будут поставлять Турции F-35 из-за российских систем ПВО.