Размер текста
А
А
А

Экономист назвал причину ужесточения требований турецких банков к клиентам из РФ

Экономист Катасонов: турецкие банки ужесточили требования к РФ из-за угроз США

close
100%
Depositphotos

Турецкие банки ужесточили требования в отношении российских компаний и физических лиц, опасаясь вторичных санкций со стороны США. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил экономист МГИМО Валентин Катасонов. Он допустил, что американские службы, отвечающие за антироссийские рестрикции, пригрозили Анкаре наказанием, в случае продолжения обслуживания клиентов из РФ.

Эксперт напомнил, что многие страны подобным образом реагируют на угрозы США, в том числе те, которые занимают позицию нейтралитета. При этом он выразил уверенность, что в скором времени будут найдены пути обхода этих ограничений.

«Например, переход в расчеты в рублях и турецких лирах, поскольку эти операции не попадают в зону действия американских радаров. Вот расчеты, которые проходят в евро и долларах, фиксируются Западом. Можно вообще обходиться без валюты: необходимо устраивать торговлю стран на основе валютных клирингов», — отметил экономист.

До этого сообщалось, что турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями. Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без формального закрытия договора.

Экономист Андрей Колганов заявил, что ситуация с отказом турецких банков работать с РФ не является катастрофичной. Российские компании, по его словам, могут использовать альтернативные каналы обслуживания.

Ранее сообщалось, что США не будут поставлять Турции F-35 из-за российских систем ПВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами