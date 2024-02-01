Индия в январе зафиксировала самый масштабный отток иностранного капитала за 12 месяцев

В январе индийский фондовый рынок столкнулся с самым высоким уровнем оттока иностранного капитала за последние 12 месяцев, пишет Business Standard.

Портфельные инвесторы за прошедший месяц вывели из страны активы на $3,4 млрд. Основная причина — разочаровывающие квартальные отчеты крупных индийских компаний, включая HDFC Bank, Hindustan Unilever и Bajaj Finance.

Давление на настроения участников рынка в январе также оказал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,2% с 3,86% в декабре. Это привело к переоценке рисков.

Аналитики ожидают, что институциональные инвесторы могут перенаправить свои средства из Индии в Китай.

Приток инвестиций в фондовый рынок КНР за прошлую неделю стал вторым по величине за всю историю. Инвесторы влили в китайские бумаги рекордные $12 млрд.

До этого сообщалось, что Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций.

Ранее индекс японского фондового рынка вырос до рекорда за 33 года.