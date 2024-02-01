Стало известно, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году

Операционная прибыль международного депозитария Euroclear от заблокированных российских активов по итогам 2023 выросла в 5,5 раза, до €4,4 млрд, следует из пресс-релиза финансовой группы.

Для сравнения: в 2022 году операционная прибыль составила лишь €821 млн. Высокая доходность в прошлом году обусловлена двумя факторами: преобладающими процентными ставками и суммой остатков денежных средств, которые инвестируются Euroclear.

Дополнительные прямые расходы Euroclear в связи с соблюдением санкций за 2023 год составили €62 млн.

С учетом корпоративного налога, в бюджет Бельгии из общей суммы поступит €1,085 млрд.

На прошлой неделе также сообщалось, что Брюссель собирается выделить часть доходов с замороженных активов РФ Украине. Речь идет о €611 млн.

До этого в НРД придумали способ урегулирования отношений с Euroclear после отмены санкций.

Ранее в ЕС согласовали схему регистрации прибыли от замороженных активов России.