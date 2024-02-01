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Российский суд смягчил приговор основателю Baring Vostok после признания

Российский суд смягчил приговор основателю Baring Vostok Калви после признания

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Alexander Zemlianichenko/AP

Российский кассационный суд смягчил приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви после признания в растрате 2,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Теперь наказание составит 4 года и 4 месяца условно. По словам журналистов, гражданин США полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

До этого Мосгорсуд сократил срок наказания Дельпалю и Калви на один год.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви и его партнера Филиппа Дельпаля к 5,5 и 4,5 годам условно по делу о растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. Бизнесмены выехали за пределы России сразу после того, как суд снял с них меру пресечения в виде запрета на определенные действия в начале 2022 года.

19 июля 2021 года Калви выступил в суде, где заявил, что он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

Ранее адвокат Майкла Калви назвал некорректной формулировку о том, что его клиент «покинул» Россию

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