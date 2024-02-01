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Песков назвал темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными

Песков: Кремлю наиболее важны темпы ростов реальных зарплат и доходов населения

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля в первую очередь важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения. Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о росте доходов крупного бизнеса в стране.

По его словам, рост состояния крупного бизнеса «не вопрос повестки дня» для Кремля.

«Для нас важно развитие экономики страны, оно происходит с позитивными показателями, это важно... Для нас в первую очередь важно и для президента — темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения», — заявил Песков.

Он добавил, что в стране развивается малое и среднее предпринимательство, «разумеется, растет и развивается крупный бизнес».

До этого агентство Bloomberg сообщило о том, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на $7,953 млрд. В частности, за январь основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов стал богаче на $2,14 млрд, увеличив свое состояние до $23 млрд.

Ранее социологи ВШЭ составили портрет российского миллиардера.

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