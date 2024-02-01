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Совет МВФ дал добро на транш Аргентине в $4,7 млрд

МВФ утвердил выплату $4,7 млрд Аргентине по спасательной программе

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Natacha Pisarenko/AP

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение правительству Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеей транша в размере $4,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фонда.

Средства предоставляются в рамках рефинансированной программы финпомощи объемом $44 млрд, крупнейшей в истории МВФ, отмечает издание.

Выделенные средства превышают первоначально ожидавшиеся $3,3 млрд и дают новому президенту время для обслуживания долговых обязательств перед МВФ, прежде чем решить, продолжать ли действующую программу, согласованную его предшественником, или договариваться о новой, пишет агентство.

«То, что делает эта администрация, — очень агрессивно решает некоторые недостатки, которые мы все видим, Фискальная сфера: неподконтрольна — вы (Аргентина прим. «Газеты. Ru») тратите больше, чем можете себе позволить. Резервы: истощены. И мы видим прогресс по всем этим направлениям», — заявила Георгиева во время форума в Давосе.

Во вторник МВФ резко снизил прогноз роста для Аргентины, предсказав, что вторая по величине экономика Южной Америки будет сокращаться два года подряд по мере того, как Хавьер Милей настаивает на «значительной корректировке политики». Фонд ожидает, что ВВП сократится на 2,8% в этом году, поскольку инфляция взлетит.

До этого стало известно, что в Аргентине отказались начинать часть экономических реформ.

Ранее стало известно о возможных переговорах Милея и Путина.

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