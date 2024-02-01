Зарплата IT-специалистов в России упала на 15% за полгода

IT-специалисты в России начали меньше получать. Средняя зарплата в отрасли за второе полугодие 2023 года снизилась на 15%, до 141 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Хабр Карьеры».

В основном доходы упали у сотрудников из регионов, а также специалистов «начального уровня» (Junior) из сегментов разработки, дизайна и тестирования.

«Снижение зарплаты — один из сигналов перенасыщения рынка с преобладанием младших специалистов, которые в первую очередь ищут опыт, а не высокий оклад», — комментирует продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза.

Кроме того, причиной снижения зарплат в отрасли мог стать массовых уход западных компаний, которые традиционно предлагали более высокую ставку.

Между тем у продвинутых специалистов (Senior) зарплаты, напротив, выросли. Так, по данным HeadHunter, средний доход руководителя группы разработки за год вырос до 205 тыс. рублей в месяц (+36%), технического директора — до 140 тыс. рублей (+19%).

До этого российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

Ранее сообщалось, что на фоне кадрового дефицита российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии и Пакистана.