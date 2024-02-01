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В России готовятся к эксперименту по онлайн-регистрации бизнеса

Кабмин подготовил проект эксперимента по электронной регистрации бизнеса

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Правительство России подготовило проект постановления об эксперименте по электронной регистрации бизнеса. Об этом сообщили на сайте Минфина РФ.

Российским предпринимателям собираются предоставить комплексную услугу «Старт бизнеса онлайн», которая включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без необходимости присутствия, а также дистанционное открытие счета в банках.

Услугой смогут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, который сразу выступает в роли единоличного исполнительного органа.

Авторы проекта отметили, что зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса.

Эксперимент собираются провести до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ. Участие в эксперименте добровольное, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что кабмин усилит контроль за зарубежными операциями российских компаний.

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