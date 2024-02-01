В России готовятся к эксперименту по онлайн-регистрации бизнеса

Правительство России подготовило проект постановления об эксперименте по электронной регистрации бизнеса. Об этом сообщили на сайте Минфина РФ.

Российским предпринимателям собираются предоставить комплексную услугу «Старт бизнеса онлайн», которая включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без необходимости присутствия, а также дистанционное открытие счета в банках.

Услугой смогут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, который сразу выступает в роли единоличного исполнительного органа.

Авторы проекта отметили, что зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса.

Эксперимент собираются провести до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ. Участие в эксперименте добровольное, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что кабмин усилит контроль за зарубежными операциями российских компаний.