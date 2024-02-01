Российские миллиардеры стали богаче почти на $8 млрд с начала года

Состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на $7,953 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

За январь основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов стал богаче на $2,14 млрд, увеличив свое состояние до $23 млрд.

Состояние главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина выросло на $1,35 млрд, до $25,3 млрд, а основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — на $838 млн, до $25,5 млрд.

Bloomberg ведет «Индекс миллиардеров» с марта 2012 года. В него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей мира.

На днях стало известно, что дочь австрийского миллиардера и основателя BASF Марлен Энгельхорн решила раздать прохожим $25 млн из наследства, доставшегося ей от бабушки.

Накануне социологи ВШЭ составили портрет российского миллиардера.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.