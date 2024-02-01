Масштабная забастовка в Финляндии обойдется стране в €360 млн

Запланированная на 1 февраля в Финляндии забастовка профсоюзов против реформ рынка труда затронет почти все сферы жизни страны и обойдется экономике в €360 млн, сообщает РИА Новости.

В забастовке намерены участвовать 200 тысяч человек. В стране остановится работа ряда предприятий, закроются магазины розничной торговли, продуктовые сети, прекратится движение общественного транспорта. Кроме того, в Финляндии не будут работать отели, рестораны, банки, клининговые компании, почта, службы доставки. Практически во всех аэропортах страны прекратится авиасообщение.

По прогнозам финских экономистов, страна в результате забастовки понесет ущерб в €360 млн.

Ранее сообщалось, что в Финляндии на выборах президента предварительно лидирует кандидат от Национальной коалиционной партии (Saml), бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел страны Александр Стубб.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.