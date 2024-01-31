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В России отмечен рекордный за 9 лет спрос на золото

WGC: спрос на золото в России в 2023 году вырос до рекорда с 2014 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Спрос на золото в России по итогам прошлого года достиг максимального за 9 лет уровня — 0,5 грамма на душу населения. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Как отмечается, потребление золота в России увеличилось почти на пятую часть по сравнению с предыдущим годом. Последний раз аналогичный показатель наблюдался в 2014 году и составлял 0,52 грамма на человека.

Лидерами по спросу на золото в мире являются Гонконг (5,12 грамма на душу населения), ОАЭ (5,07 грамма) и Швейцария (4,06 грамма). При этом ни одна из этих стран не добывает драгметалл, удовлетворяя внутренний спрос за счет импорта.

Особенно заметный рост потребления золота отмечен в Японии — в 3,3 раза до 0,11 грамма на человека. Также существенно вырос спрос в Шри-Ланке и Турции — в 2,7 и 1,7 раза соответственно.

В то же время в ряде государств интерес к золоту, наоборот, упал. В Австрии и Германии он сократился более чем в 3 раза, в Австралии и Швейцарии — примерно в полтора раза.

Средняя цена на золото в 2023 году составила рекордные $1940,54 за унцию. Это на 8% выше уровня предыдущего года.

До этого аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России.

Ранее в России спрогнозировали цены на золото в 2024 году.

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