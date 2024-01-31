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Краснодарский край обогнал Москву по уровню недоступности жилья для местного населения

Кубань вышла на первое место по недоступности недвижимости для местных жителей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Краснодарский край обогнал Москву по уровню недоступности недвижимости для местных жителей. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование платформы bnMAP.pro.

Средняя стоимость квадратного метра в «первичке» в регионе по итогам декабря 2023 года составила 406,5 тыс. рублей, а средняя зарплата — всего 56,5 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве в прошлом месяце 1 кв. м в среднем стоил 537,8 тыс. рублей при средней зарплате 134 тыс. рублей.

В лидеры по недоступности жилья Краснодарский край вывел Сочи. Средняя стоимость «квадрата» в городе-курорте за год выросла на 21%, до 628,2 тыс. рублей.

В топ-5 помимо Краснодарского края и Москвы также вошли Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В 2023 году Россия заняла девятую строчку в рейтинге стран с самым «перегретым» рынком недвижимости. В список также вошли Новая Зеландия, Чехия, Венгрия, Австралия, Канада, Португалия, США, Австрия и Люксембург.

Ранее в ЦБ спрогнозировали остановку роста цен на жилье в России.

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