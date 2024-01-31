Краснодарский край обогнал Москву по уровню недоступности жилья для местного населения

Краснодарский край обогнал Москву по уровню недоступности недвижимости для местных жителей. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование платформы bnMAP.pro.

Средняя стоимость квадратного метра в «первичке» в регионе по итогам декабря 2023 года составила 406,5 тыс. рублей, а средняя зарплата — всего 56,5 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве в прошлом месяце 1 кв. м в среднем стоил 537,8 тыс. рублей при средней зарплате 134 тыс. рублей.

В лидеры по недоступности жилья Краснодарский край вывел Сочи. Средняя стоимость «квадрата» в городе-курорте за год выросла на 21%, до 628,2 тыс. рублей.

В топ-5 помимо Краснодарского края и Москвы также вошли Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В 2023 году Россия заняла девятую строчку в рейтинге стран с самым «перегретым» рынком недвижимости. В список также вошли Новая Зеландия, Чехия, Венгрия, Австралия, Канада, Португалия, США, Австрия и Люксембург.

Ранее в ЦБ спрогнозировали остановку роста цен на жилье в России.