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В России назвали причину роста дисконта российской нефти

Новак связал рост дисконта на российскую нефть с санкциями ЕС

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent обусловлен последним пакетом санкций Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

По прогнозам чиновника, в скором времени разрыв в стоимости между российской нефтью и эталонной европейской маркой Brent вновь начнет сокращаться. Новак напомнил, что подобные скачки дисконта уже наблюдались в 2022 году и в начале прошлого года.

«Нынешнее увеличение разницы в цене обусловлено санкционным пакетом, принятым ЕС в конце 2022 года. Это закономерная реакция рынка и его игроков, стремящихся застраховать собственные риски», — пояснил вице-премьер.

Для выравнивания цен потребуется определенное время, уверен Новак. По его словам, по мере налаживания логистических цепочек и стабилизации конъюнктуры дисконт будет сокращаться.

В середине декабря 2023 года ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине. Новые рестрикции затронули 61 человека, а также 86 компаний и организаций.

Ранее Новак назвал мировые цены на нефть адекватными.

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