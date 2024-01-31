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Дочка Visa Currencycloud ограничила переводы в Казахстан и из него

Дочка Visa Currencycloud сообщила о запрете переводов в Казахстан и из него

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Mark Lennihan/AP

Дочка Visa Currencycloud сообщила о запрете переводов в Казахстан и из него. Соответствующая публикация размещена на сайте компании.

Также в список запрещенных для транзакций регионов внесены Россия, отдельно Крым, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Херсонская область, а также Куба, Белоруссия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Ливия, Сирия, Венесуэла и Южный Судан.

До этого Nilson Report сообщило, что российские банки обработали более 10% банковских платежей в мире.

Это на 9,6% больше, чем в 2021 году. При этом доля российских банков в мировом рейтинге 150 крупнейших эквайеров сократилась с 10,4% до 10,2%. Эксперты объясняют это уходом из России платежных систем Visa и Mastercard. Лидером по количеству обработанных транзакций остается Сбербанк, занимающий 3 место в мире. За ним следуют ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Русский стандарт».

Прирост показателя по сравнению с 2021 годом продемонстрировали Сбербанк, Альфа-Банк и «Русский стандарт». Остальные крупные российские эквайеры, наоборот, сократили количество обработанных платежей.

Ранее Россия расширила доступ к своим счетам для жителей 25 стран.

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