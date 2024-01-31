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В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов

В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов из-за замороженных активов

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Парламент Бельгии указал на риски, возникающие в случае обращения российских инвесторов в суд по поводу замороженных активов в соответствии с санкциями Евросоюза. Об этом говорится в материалах, опубликованных бельгийской палатой представителей (парламентом).

«Бельгия может столкнуться с обращениями в арбитраж со стороны физических и юридических лиц, средства которых были заморожены на нашей территории», — отметил депутат комитета по международным делам Палаты представителей Бельгии Самюэль Коголати.

Он подчеркнул, что между Россией и Бельгией продолжает действовать соглашение о защите инвестиций, заключенное еще в 1989 году, поэтому выполнение требований санкций ЕС против России может противоречить правилам защиты инвестиций.

До этого Минфин Германии сообщал, что в ФРГ заморожены активы РФ на сумму €4,1 млрд. При этом чиновники отказались раскрыть, какие именно активы были арестованы, сославшись на конфиденциальность информации в интересах государства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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