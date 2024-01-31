Стало известно, что россияне начали отказываться от кредитных карт

Почти треть опрошенных россиян (31%) закрывали неиспользуемые кредитные карты в 2023 году, чтобы улучшить свою кредитную историю перед оформлением новых кредитов. Такие данные привели эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру», проанализировав опрос 3500 россиян от 18 до 65 лет, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, доля закрывших ненужные кредитки выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Каждый десятый опрошенный также планирует избавиться от неиспользуемой карты.

«С 1 января 2024 года банки выдают кредитные продукты в условиях более жестких макропруденциальных лимитов, которые Банк России устанавливает для охлаждения рынка потребительского кредитования. Вместе с тем мы видим, что аудитория молодых заемщиков проявляет большую гибкость в выборе кредитных продуктов и активно использует преимущества льготных периодов кредитных карт для расширения своих финансовых возможностей», — подытожил Баджурак.

При этом четверть респондентов признали, что оформляли кредитку на всякий случай, но пока ею не пользуются. Каждый пятый заявил, что активно используют все свои кредитки.

Аналитики также зафиксировали рост спроса на кредитки среди молодежи 22-35 лет на 20%. Эксперт отметил, что молодые россияне проявляют гибкость в выборе кредитных продуктов,

До этого стало известно, что российские банки получили рекордную прибыль в 2023 году.

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