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В кабмине РФ заявили об отсутствии переговоров по транзиту газа через Украину

Новак: РФ сейчас не ведет переговоры с Украиной и Евросоюзом по транзиту газа

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Александр Астафьев/РИА Новости

Москва в данный момент не ведет переговоры по транзиту газа через украинскую территорию ни с одной из заинтересованных сторон. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого передает ТАСС.

Заместитель главы правительства уточнил, что российские власти не обсуждают этот вопрос с Киевом. То же касается контактов с руководством Европейского союза (ЕС), подчеркнул он.

«На текущий момент никаких переговоров нет», — отметил Новак.

Он добавил, что не обсуждается и возможность продажи европейским странам газа непосредственно на границе с Украиной.

25 января пресс-служба украинского кабинета министров сообщила, что Киев не намерен договариваться с Москвой о продлении контракта на транзит газа. Срок действия соглашения истекает в конце 2024 года.

Позже Новак заявил о готовности российской стороны продолжить экспорт газа в европейские государства и обсуждать с зарубежными партнерами условия соответствующих сделок. Однако, как сказал вице-премьер, пока РФ не видит аналогичного желания со стороны регионального содружества.

Ранее в Минэнерго РФ оценили шансы на поиск решения по транзиту газа в Европу.

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