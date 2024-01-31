HeadHunter назвал Альфа-Банк лучшим работодателем России

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге лучших российских работодателей среди крупнейших компаний (от 5001 чел.) по версии платформы HeadHunter.

Всего в финале оценивалось 129 компаний. Альфа-Банк набрал 130,04 итоговых балла с отрывом от второго места на 10,67 балла.

Ежегодно платформа оценивает российские компании глазами сотрудников, соискателей и экспертов.

«HeadHunter — главный сервис для поиска работы в стране, и его высокая оценка крайне важна для нас. Стать лидером такого рейтинга – большая честь для нас», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

По его словам, к первому месту в рейтинге HeadHunter причастен каждый сотрудник.

Исмагулов добавил, что в 2024 году Альфа-Банк планирует внедрять программы по искусственному интеллекту в вузах и улучшать условия труда.

Ранее Альфа-Банк сообщил о том, что чистая прибыль банка по итогам 2023 году составила 118 млрд рублей.