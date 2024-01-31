Прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank упала на 35% в 2023 году

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International AG (RBI), который считается одной из крупнейших банковских групп Австрии, снизилась на 35% по итогам прошлого года. Об этом свидетельствует презентация об итогах работы в 2023 году, опубликованная на сайте компании.

В документе отмечается, что в прошлом году чистая прибыль RBI в РФ составила €1,3 млрд. При этом в 2022 году этот показатель достиг отметки в €2,05 млрд, говорится в тексте.

Более того, чистый процентный доход российского бизнеса компании снизился на 8% и составил €1,4 млрд. Чистые комиссионные доходы, в свою очередь, сократились на 43% и составили €1,15 млрд.

Как указано в презентации, кредитный портфель Raiffeisen Bank International AG на территории РФ опустился до почти €6 млрд. По итогам 2022 года этот показатель составлял около €10 млрд, что на 33,5% больше по сравнению с текущим значением.

В то же время средства клиентов компании составили €14,6 млрд, сократившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее количество клиентов и сотрудников группы в 2023 году увеличилось на 1,7% и на 4,2% соответственно.

RBI имеет российскую дочернюю компанию «Райффайзенбанк», которая работает на территории РФ с 1996 года. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине руководство австрийской банковской группы начало рассматривать возможность ухода с рынка страны и сообщило, что получило несколько предложений о покупке российского бизнеса.

Ранее Украина исключила RBI из списка «спонсоров войны» в обмен на согласование Австрией новых антироссийских санкций.