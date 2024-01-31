Инфляция во Франции опустилась до самого низкого уровня за два года

Инфляция во Франции в январе снизилась сильнее, чем ожидалось, достигнув самого низкого уровня c февраля 2022 года, пишет Bloomberg.

Показатели второй по величине экономики валютного блока по итогам месяца составили 3,4% против 4,1% в декабре. Это меньше медианного прогноза Bloomberg в 3,6% и значительно ниже пика в 7,3%, зафиксированного в феврале 2023 года.

По данным статистического агентства Insee, снижение инфляции во Франции до двухлетнего минимума было вызвано падением цен на энергоносители, продукты питания и промышленные товары.

Позже в среду, 31 января, данные по инфляции опубликует Германия. Информация по еврозоне появится в четверг. Ожидается, что показатели продемонстрируют аналогичную тенденцию. В таком случае, Европейский центральный банк может начать снижать процентные ставки в апреле, отмечают аналитики Bloomberg.

На прошлой неделе ЕЦБ сохранил рекордный уровень ставки, несмотря на прогнозы о смягчении политики.

Ранее один из членов ЕЦБ исключил снижение ставок в ближайшее время.