Более 60 тысяч школьников и студентов стали участниками нового сезона акселераторов Сбера

В четвертом сезоне молодежные акселераторы Сбера — программы по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов — приняли 62 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

К обучению приступили школьники и студенты из России и еще десяти государств — Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других.

В Сбере заявили, что с каждым годом число участников программ растет. По сравнению с первым сезоном число желающих освоить предпринимательские навыки увеличилось в 2,5 раза.

Больше всего заявок в акселератор для учащихся школ, колледжей и техникумов поступило из учебных заведений столицы, Нижегородской и Свердловской областей, Краснодарского края. Средний возраст участников — 16 лет, самому младшему — 12 лет.

Лидеры среди вузов по количеству заявок в акселератор для студентов стали Российский технологический университет МИРЭА, Сеченовский университет и Высшая школа экономики. Средний возраст участников данных программ — 20 лет.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сегодня все больше молодых людей открывают свой бизнес. Опросы рынка подтверждают, что предпринимательство входит в топ рейтинга популярных профессий именно у ребят от 18 до 24 лет.

«Сегодня получить знания, опыт, профессиональную поддержку и новые знакомства куда проще и быстрее. С каждым годом мы видим рост числа выпускников наших акселерационных программ и появление новых технологических стартапов. Это не только служит драйвером рынка и примером для других, но и благоприятно влияет на развитие экономики страны, что крайне важно в текущих реалиях», — сказал топ-менеджер компании.

Обучение в акселераторах Сбера продлится 6 месяцев. Участники освоят онлайн-программу по технологическому предпринимательству, объединятся в команды, чтобы работать с персональными менторами — опытными предпринимателями — для превращения своих идей в работающие продукты.

Лучшие команды представят свои разработки на демодне и разделят призовой фонд.

Школьники смогут поступить в вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты — претендовать на грант президента РФ.