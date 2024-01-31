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Первые арестованные из-за санкций активы поступили в бюджет Украины

В бюджет Украины поступили арестованные из-за санкций $850 тыс.

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Стрингер/РИА Новости

В бюджет Украины впервые поступили активы, арестованные в результате наложения санкций. Как сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава украинского фонда госимущества Виталий Коваль, речь идет о сумме в $850 тыс.

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет», - написал Коваль.

По его словам, в эту сумму вошли конфискованные сбережения главы Херсонской области Владимира Сальдо, а также деньги, принадлежащие компании, владельцем которой называют бизнесмена Олега Дерипаску.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, подтверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Дерипаски, экс-президента Украины Виктора Януковича, украинского предпринимателя Сергея Курченко и бывшего министра обороны Павла Лебедева. Ограничения подразумевают блокировку активов вышеназванных лиц на 10 лет.

10 января 2023-го сообщалось, что минюст Украины направил иск о взыскании активов Дерипаски в счет государства.

Ранее стало известно, что на Украине собираются конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич».

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