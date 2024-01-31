Стало известно, какие банки примут участие в пилоте цифрового рубля

К пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 российских банков, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Договоры о присоединении к платформе уже подписаны, уточнил регулятор. Сейчас новые участники настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен.

В числе кредитных организаций, планирующих присоединиться к проекту, — Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Сбербанк.

ЦБ и группа банков начали тестировать цифровой рубль в августе 2023 года. На данный момент участие в проекте принимают 13 кредитных организаций, около 30 торговых и сервисных компаний и порядка 600 граждан.

До этого россиян предупредили об опасности «разводов» с использованием цифрового рубля. Пользователей будут пытаться обманывать от лица Банка России, считает замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Ранее ЦБ назвал три плюса использования цифрового рубля для россиян.