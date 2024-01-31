Размер текста
А
А
А

Социологи назвали общие черты богатейших россиян

Эксперты ВШЭ выяснили, какие характеристики объединяют миллиардеров России

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости», коллаж

Ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк выяснили, какие характеристики объединяют миллиардеров России из списка Forbes. Об этом сообщает РБК.

Авторы исследования составили портрет богатейших людей России: мужчины с высшим московским образованием, из приличной семьи, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Чаше всего родители таких людей работали в сферах науки, образования, культуры, а также в промышленности или топливно-энергетическом комплексе. При этом для собственных детей богатые россияне чаще всего выбирали зарубежное образование.

Исследование построено на анализе информации о бизнесменах, которые хоть раз попадали в российский список Forbes в период с 2004 по 2021 год — всего 379 человек.

Ученые также назвали устоявшиеся тенденции среди богатейших россиян: это неравенство по уровню богатства даже внутри этой узкой группы и медленная сменяемость представителей группы. Согласно спискам Forbes 2023 года, неравенство в доходах сверхбогатых людей сохраняется: среди 110 долларовых миллиардеров лишь 14 человек обладают состоянием больше $10 млрд, а у половины оно меньше $2,5 млрд.

В списках Forbes доминируют мужчины, однако в последние годы в рейтинги миллиардеров чаще стали входить женщины, в 2021 году их стало семь. За весь период в списки входили девять женщин, а одна из них, Елена Батурина, держалась в рейтинге с 2004 года.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами