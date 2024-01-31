Социологи назвали общие черты богатейших россиян

Ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк выяснили, какие характеристики объединяют миллиардеров России из списка Forbes. Об этом сообщает РБК.

Авторы исследования составили портрет богатейших людей России: мужчины с высшим московским образованием, из приличной семьи, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности. Чаше всего родители таких людей работали в сферах науки, образования, культуры, а также в промышленности или топливно-энергетическом комплексе. При этом для собственных детей богатые россияне чаще всего выбирали зарубежное образование.

Исследование построено на анализе информации о бизнесменах, которые хоть раз попадали в российский список Forbes в период с 2004 по 2021 год — всего 379 человек.

Ученые также назвали устоявшиеся тенденции среди богатейших россиян: это неравенство по уровню богатства даже внутри этой узкой группы и медленная сменяемость представителей группы. Согласно спискам Forbes 2023 года, неравенство в доходах сверхбогатых людей сохраняется: среди 110 долларовых миллиардеров лишь 14 человек обладают состоянием больше $10 млрд, а у половины оно меньше $2,5 млрд.

В списках Forbes доминируют мужчины, однако в последние годы в рейтинги миллиардеров чаще стали входить женщины, в 2021 году их стало семь. За весь период в списки входили девять женщин, а одна из них, Елена Батурина, держалась в рейтинге с 2004 года.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.