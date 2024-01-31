Россияне готовы сменить профессию ради работы с драгоценностями

Более двух третей россиян (68%) мечтают попробовать себя в роли ювелира, а 39% даже готовы сменить текущую работу ради этой профессии. Такие данные приводят аналитический центр SOKOLOV и hh.ru в совместном исследовании, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По мнению 43% опрошенных, работа ювелира престижна наравне с IT-специалистами. Каждый четвертый считает, что зарплаты в этой сфере достаточно высокие. Большинство оценивают доход ювелира-универсала в 150 тысяч рублей в месяц.

В hh.ru отмечают активный рост спроса на специалистов ювелирного дела в 2023 году — число вакансий выросло на 80%, а средняя зарплата по отрасли увеличилась в 1,5 раза, до 82,5 тысячи рублей.

Среди желающих работать с драгоценностями 47% хотели бы начать в крупной компании, 28% — в частной мастерской, 26% планируют открыть свой бизнес. Большинство привлекает возможность создавать украшения своими руками и разрабатывать оригинальные дизайны.

При этом лишь половина россиян знают, что ювелирные изделия делают не только вручную, но и на специальном оборудовании. Многие считают основными задачами ювелиров починку украшений и продажу готовых изделий.

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