Бразилия рекордно нарастила импорт российского топлива в 2023 году

Импорт дизельного топлива из России в Бразилию в прошлом году взлетел в 46 раз в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом, составив $4,5 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные правительства Бразилии.

Также в 400 раз выросли закупки мазута — до $5,3 млрд, следует из данных правительства. В 2023 году Бразилия импортировала из РФ 6,1 млн тонн дизтоплива против 101 тыс. тонн годом ранее. Таким образом, Россия обошла США и стала крупнейшим поставщиком этого вида топлива для Бразилии, пишет издание.

По словам профессора международных отношений Фонда Жетулио Варгаса Оливера Стюнкеля, рост объемов связан с возможностью закупать российские энергоносители со скидкой из-за санкций Запада. При этом такие поставки не нарушают санкционный режим, отметила газета.

В правительстве Бразилии заявили, что увеличение импорта позволило сдержать цены на топливо для населения. Однако критики считают, что на фоне ситуации на Украине страна демонстрирует особенную симпатию к РФ.

Топливный импорт жизненно важен для Бразилии, где около 60% грузов перевозится автотранспортом. Поэтому власти стремятся гарантировать стабильные поставки дизтоплива, несмотря на внешнеполитический контекст, пишет издание.

До этого стало известно, что российский экспорт в Бразилию достиг рекорда.

Ранее Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию.