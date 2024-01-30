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Страны ЕС обсуждают проект водородопровода

Финляндия, Прибалтика, Польша и Германия хотят построить водородный трубопровод

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Павел Львов/РИА «Новости»

Финляндия, Прибалтика, Польша и Германия хотят построить водородный трубопровод из Финляндии в Восточную Европу и Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польского газового оператора Gaz-System.

«Gaz-System совместно с операторами газотранспортных систем: Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Amber Grid (Литва) и ONTRAS (Германия) в январе 2024 года подписали соглашение о разработке предварительного технико-экономического обоснования для проекта северобалтийского водородного коридора NBHC», — заявили представители оператора.

Предполагается, что водородопровод будет обеспечивать топливом жителей Польши и Германии. Gaz-System отмечает, что в Северной Европе существует потенциал создания промышленных предприятий по производству возобновляемого топлива.

До этого стало известно, что Россия планирует удвоить мощности возобновляемых источников энергии.

Ранее во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода.

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