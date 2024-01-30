В правительстве Германии заявили об отсутствии средств на поддержку граждан

Уполномоченный федерального правительства Германии по делам восточных земель Карстен Шнайдер признал, что у кабмина ФРГ больше нет средств на финансовую поддержку граждан. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Erste.

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», — констатировал Шнайдер.

По его словам, правительство потратило €800 млрд на помощь гражданам во время пандемии коронавируса и субсидирование роста цен на газ и электроэнергию. Поэтому средств на дальнейшие выплаты у государства нет.

Шнайдер отметил, что из-за действия правила ограничения государственных заимствований стали невозможны важные инвестиции в будущее. При этом он призвал граждан «вернуть деньги» в бюджет через налоги.

18 января бюджетный комитет бундестага согласовал проект федерального бюджета на 2024 год после долгих дебатов. Проект предполагает изъятие €60 млрд в соответствии с решением Конституционного суда ФРГ.

В этом году Германия намерена соблюсти правило ограничения госзаимствований, в отличие от нескольких предыдущих лет. Окончательно документ должен быть одобрен бундестагом и бундесратом в феврале.

В конце ноября 2023 года Конституционный суд ФРГ признал незаконным перераспределение €60 млрд из антиковидного фонда 2021 года в климатический фонд. Это вынудило власти сократить расходы и повысить налоги, что уже спровоцировало массовые протесты фермеров.

Ранее канцлер Шольц заявил, что Германия не может поддерживать Украину в одиночку.