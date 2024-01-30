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В МИД РФ заявили о намерении БРИКС развивать торговлю в нацвалютах

Замглавы МИД РФ Рябков: БРИКС сосредоточится на развитии торговли в нацвалютах

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Страны — члены БРИКС намерены уделить особое внимание увеличению доли национальных валют в торговле в рамках организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что с 1 января 2024 года в БРИКС вошли пять новых государств. Речь идет о Египте, Саудовской Аравии, Иране, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений. То же касается строительства справедливого мирового порядка, уточнил он.

Рябков обратил внимание, что РФ запланировала около 200 мероприятий на время своего председательства в организации. В том числе в июне в Нижнем Новгороде пройдет встреча министров иностранных дел из стран — членов группы, а в октябре в Казани состоится саммит БРИКС.

«Одним из приоритетов российского председательства, который будет иметь долгосрочные позитивные последствия для торговли и инвестиций внутри группы — являются финансовые и экономические параметры нашего сотрудничества. <...> Мы будем искать пути увеличения использования национальных валют, различных инструментов и платформ в транзакциях внутри БРИКС», — добавил дипломат, открывая встречу шерп и су-шерп государств — участников организации.

Замминистра уточнил, что данная мера необходима для снижения негативного эффекта от доминирования финансовой системы, в которой за основу взят американский доллар. Кроме того, реализация соответствующих инициатив должна позволить развивающимся странам усилить свою роль в глобальной финансовой системе.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о значительном увеличении расчетов страны с БРИКС в национальных валютах.

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