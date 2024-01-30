Размер текста
А
А
А

Сбер представил большое обновление свое искусственного интеллекта

GigaChat Сбера стал умнее по всем основным метрикам

close
100%
Depositphotos

Модели искусственного интеллекта (ИИ) Сбера GigaChat Pro и GigaChat Lite стали умнее и мощнее по всем основным метрикам, сообщает пресс-служба Сбера.

Разработчики обновили и расширили обучающие датасеты ИИ, благодаря чему повысилось качество ответов моделей в области экономик, права и медицины. Также модели улучшили свои навыки создания изображений с помощью Kandinsky за счет обучения на базе знаний реальных редакторов и художников.

Кроме того, разработчики увеличили размеры контекста ИИ в два раза (с 4 тыс. до 8 тыс. токенов). Теперь максимальный загружаемый объем текста составляет 12 страниц А4 (шрифт 14 pt).

Также в GigaChat API появилась возможность формировать векторное представление текстов – эмбеддинги, которые используются для оценки смысловой схожести текстов, повышения точности ответов и упрощения решения задач поиска и классификации информации.

«Сегодня ИИ повсеместно проникает в нашу жизнь. Его потенциал практически безграничен, а виляние на привычные процессы становится все более заметным», — сказал вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка Денис Филиппов.

Он добавил, что Сбер стремится к тому, чтобы у пользователей генеративных языковых моделей появилась возможность использовать более совершенный инструмент для автоматизации бизнеса и повышения собственной производительности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами