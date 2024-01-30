IBM потребовала возвращения сотрудников в офисы

Руководство технологической компании IBM (США) под угрозой увольнения предписало своим сотрудникам вернуться на работу в офисы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую 16 января получили менеджеры корпорации.

Сотрудники обязаны посещать офис или клиентов компании как минимум три раза в неделю. Отслеживать посещаемость будут при помощи данных с бейджей.

Полностью дистанционный формат работы возможен в случае проблем со здоровьем или из-за прохождения военной службы, но не в связи с местом жительства. Поэтому компания попросила сотрудников, работающих удаленно, переехать ближе к офисам к началу августа. Источник в IBM сообщил Bloomberg, что необходимо проживать на расстоянии не более 80 км к офису, в противном случае менеджерам придется покинуть компанию.

В прошлом году в IBM заявили, что приостановят наем новых сотрудников, которых можно будет заменить искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших интернет-магазинов сократит 1000 сотрудников.