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Не все в ЕС поддерживают идею подрыва венгерской экономики из-за Киева

FT: не все члены ЕС поддержат план подрыва экономики Венгрии из-за Украины

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Bernadett Szabo/Reuters

Не все члены Евросоюза поддерживают идею подрыва экономики Венгрии из-за того, что Будапешт отказывается снять вето на выделение помощи Киеву в размере €50 млрд сроком на четыре года. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что венгерские власти сочли план ЕС по принуждению страны снять вето на выделение помощи Украине с помощью экономического давления шантажом. Среди уязвимостей Венгрии отмечаются очень высокая инфляция, слабая валюта (форинт) и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга.

«Два дипломата ЕС заявили ... , что они не уверены, что все другие лидеры ЕС согласятся сделать это. Однако они заявили, что это предложение подчеркивает глубину гнева по поводу отказа Орбана помочь Украине, стране-кандидату в ЕС», — говорится в публикации.

До этого Reuters сообщало, что Венгрия в понедельник, 29 января, дала понять о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине в €50 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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