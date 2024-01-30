Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил, что без западной помощи на Украине начнется бюджетный коллапс

Депутат Дубинский: без западной помощи на Украине начнется бюджетный коллапс

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Подозреваемый в государственной измене и содержащийся в киевском следственном изоляторе депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что без западной финансовой помощи в стране уже в марте начнется бюджетный коллапс. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Дубинский считает, что никто из украинских чиновников не занимается даже имитацией работы над созданием запасного плана на тот случай, если западные доноры не дадут Киеву значительных средств.

Поэтому, по мнению Дубинского, Украина находится в шаге от банкротства модели, которая построена на финансировании извне, без привлечения внутренних резервов. Депутат заявил, что выделение траншей Киеву в США будет отложено до ноябрьских выборов президента страны. А финансовых средств Европы не хватит для поддержки бюджетных расходов и оплаты новой мобилизации на Украине.

Дубинский подчеркнул, что если Европейский союз не утвердит получение в этом году Украиной €18 млрд евро, то Киев не сможет свести государственный бюджет. Поэтому украинским властям придется перейти к жесткой экономии, повышению налогов и девальвации гривны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа без поддержки со стороны США не сможет оказывать необходимую помощь Киеву.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами