Подозреваемый в государственной измене и содержащийся в киевском следственном изоляторе депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что без западной финансовой помощи в стране уже в марте начнется бюджетный коллапс. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Дубинский считает, что никто из украинских чиновников не занимается даже имитацией работы над созданием запасного плана на тот случай, если западные доноры не дадут Киеву значительных средств.

Поэтому, по мнению Дубинского, Украина находится в шаге от банкротства модели, которая построена на финансировании извне, без привлечения внутренних резервов. Депутат заявил, что выделение траншей Киеву в США будет отложено до ноябрьских выборов президента страны. А финансовых средств Европы не хватит для поддержки бюджетных расходов и оплаты новой мобилизации на Украине.

Дубинский подчеркнул, что если Европейский союз не утвердит получение в этом году Украиной €18 млрд евро, то Киев не сможет свести государственный бюджет. Поэтому украинским властям придется перейти к жесткой экономии, повышению налогов и девальвации гривны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа без поддержки со стороны США не сможет оказывать необходимую помощь Киеву.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.