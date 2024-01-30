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В новых регионах РФ построят много мусороперерабатывающих заводов

В новых регионах России построят 17 мусороперерабатывающих заводов

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В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях в ближайшее время будут построены 17 новых объектов для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Общая мощность этих объектов составит более 795 тыс. тонн в год, пишет газета «Известия».

Комплексы по переработке отходов будут состоять из 11 объектов, которые будут обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и размещать ТКО на территории новых регионов. Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что федеральная схема обращения с ТКО была утверждена Минприроды РФ. В нее вошли сведения о планируемых объектах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Главы регионов приняли такие решения при поддержке РЭО. Среди планируемых объектов — 11 объектов сортировки ТКО мощностью 1,76 млн т в год, 17 объектов утилизации ТКО (0,8 млн т в год) и 11 объектов с мощностью более 1 млн т в год.

Строительство и реконструкция будут проводиться с привлечением как средств федерального бюджета страны, так и Российского экологического оператора. В рамках реализации программы социально-экономического развития новых территорий, утвержденной распоряжением правительства, в 2023 году были заключены контракты на разработку проектно-сметной документации строительства двух комплексных объектов в ДНР и ЛНР.

В 2024 году планируется начать работы по проектированию комплексного объекта в Запорожской области.

До этого стало известно, что цвета мусорных контейнеров станут едиными для всей России. По представителя РЭО, постановление о стандартизации цветов мусорных контейнеров находится на согласовании федеральных органов власти. Ожидается, что уже в скором времени маркировка мусорных контейнеров во всех регионах станет единой и, в конце концов, привычной пользователям.

Ранее Финляндия запланировала запретить сбрасывать убранный снег в море.

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