Эксперт назвал главную опасность быстрых платежей через СБП

Система быстрых платежей (СБП), которая сегодня активно продвигается, является очень удобной, но при этом она таит в себе риски хищения денежных средств. Об этом

в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, хакеры могут взломать базу интернет-магазина, затем выждать крупный заказ, а после этого отправить своей жертве поддельную ссылку на СБП-платеж. Эксперт отметил, что система быстрых платежей перечисляет деньги моментально, однако вернуть средства при этом невозможно.

Мясоедов призвал пользователей СБП тщательно проверять ссылку перед платежом — адресат появляется во всплывающем окне. Очень внимательным, указал эксперт, необходимо быть при оплате по QR-коду, поскольку в таком случае реквизиты получателя будут заполняться автоматически. Если их не проверить, то денежные средства могут отправиться куда угодно.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники стали использовать новую схему обмана населения при помощи Системы быстрых платежей (СБП).

Ранее аналитик назвал последствия отмены ЦБ комиссии для банков за переводы в СБП.