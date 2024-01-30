Владельца бренда «Олейна» отпустили после задержания

Собственник компании, производящей масло «Олейна» в России, Карен Ванецян отпущен на свободу после задержания в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указал собеседник агентства, Ванецян был отпущен на свободу после установления личности. Адвокаты бизнесмена также подтвердили эту информацию.

29 января сообщалось, что владельца крупнейшей в России компании Exoil Group по производству масла, известной брендами «Олейна» и Ideal, Карена Ванецяна задержали в центре Москвы. В Армении его разыскивают по обвинению в отмывании денег с использованием должностных полномочий. По данным следствия, бизнесмен незаконно получил имущество на сумму около $36 млн. Адвокаты Ванецяна опровергали информацию об аресте. Они утверждали, что бизнесмен на свободе, а решение суда пока не вступило в силу.

Как передавал Telegram-канал 112, во время разговора с сотрудниками полиции задержанный сказал, что проживает в Липецкой области и в настоящее время не работает, несмотря на то, что около года назад стал владельцем бренда «Олейна».

О том, что бывшая дочерняя компания американского агротрейдера Bunge в России, выпускающая на рынок масло «Олейна», сменила собственника, стало известно около года назад. Сделка, как сообщалось, была достигнута в сентябре 2022 года. Доля Ванецяна в компании составила 100%, уставный капитал компании составлял 1,3 млрд руб.

Ранее в Московской области задержали замминистра здравоохранения.