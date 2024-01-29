В МИД России заявили, что Саудовская Аравия 1 января вошла в БРИКС

Саудовская Аравия 1 января вошла в объединение БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию в СМИ о «раздумьях» Эр-Рияда по вопросу присоединения к объединению.

«Саудовская Аравия наряду с другими странами, как это было объявлено в заявлении президента Российской Федерации [Владимира Путина], с 1 января вошла в БРИКС», — указал замминистра.

Незадолго до этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, «что вызывает удовлетворение».

О необходимости Франции присоединиться к БРИКС высказывался внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля (1890-1970) Пьер де Голль.

Аргентина объявила о решении отказаться от участия в БРИКС всего за пару дней до присоединения. Подробнее о том, что произошло, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.