Гречка, картофель и телевизоры подешевели в 2023 году больше всего

В 2023 году в России сильнее других товаров подешевела гречневая крупа и картофель. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

Гречка подешевела на 18,8%, картофель — на 15,8%, вслед за ними в порядке убывания идут овсяная и перловая крупа (минус 9,62%).

В десятку наиболее подешевевших товаров вошли также телевизоры (минус 6,42%), компьютерные мониторы (минус 6,24%), стиральные машины (минус 3,67%) и флешки (минус 3,55%).

Всего в мониторинг Росстата вошли 560 товаров и услуг.

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