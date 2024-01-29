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Гречка, картофель и телевизоры подешевели в 2023 году больше всего

РБК: в 2023 году больше всего подешевела гречка, картофель и телевизоры

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В 2023 году в России сильнее других товаров подешевела гречневая крупа и картофель. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

Гречка подешевела на 18,8%, картофель — на 15,8%, вслед за ними в порядке убывания идут овсяная и перловая крупа (минус 9,62%).

В десятку наиболее подешевевших товаров вошли также телевизоры (минус 6,42%), компьютерные мониторы (минус 6,24%), стиральные машины (минус 3,67%) и флешки (минус 3,55%).

Всего в мониторинг Росстата вошли 560 товаров и услуг.

26 января Nestle предупредила о повышении цен на корма для кошек и собак в России. Изменения последуют уже с февраля.

В тот же день Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

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Ранее аналитики подсчитали, сколько зарплат нужно россиянину, чтобы купить квартиру.

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