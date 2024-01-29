Размер текста
А
А
А

В Минэкономразвития появится африканский департамент

ТАСС: в Минэкономразвития появится новый департамент по Африке

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Министерстве экономического развития России появится новый департамент по взаимодействию со странами Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Перед новой структурой будет поставлен задача по содействию торгово-экономическому сотрудничеству со странами Африки, включая расширение географического охвата с участием межправительственных комиссий и рабочих групп.

В министерстве подчеркнули, что интерес российского бизнеса к континенту увеличился, в связи с чем «поставлены задачи по (…) расширению торгово-экономических отношений с африканскими странами и качественному административному сопровождению выхода российских компаний на рынки Африки».

В публикации отмечается, что в 2023 году торговый оборот России со странами Африки вырос более чем на 40% и составил более $15,5 млрд. В список лидеров по обороту торговли вошли Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия.

До 70% российских инвестиций в страны Африки приходится на горнодобывающий сектор, поэтому новый департамент будет заниматься, в том числе, диверсификацией областей экономического сотрудничества. Возможные варианты приложения сил — сельское хозяйство, медицина, IT и энергетика.

29 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным будущие поездки в Африку.

26 января российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил Центральноафриканская Республика заинтересована в проведении РФ исследований по добыче полезных ископаемых.

Ранее США обеспокоились усилением России в Африке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами