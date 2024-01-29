В Минэкономразвития появится африканский департамент

В Министерстве экономического развития России появится новый департамент по взаимодействию со странами Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Перед новой структурой будет поставлен задача по содействию торгово-экономическому сотрудничеству со странами Африки, включая расширение географического охвата с участием межправительственных комиссий и рабочих групп.

В министерстве подчеркнули, что интерес российского бизнеса к континенту увеличился, в связи с чем «поставлены задачи по (…) расширению торгово-экономических отношений с африканскими странами и качественному административному сопровождению выхода российских компаний на рынки Африки».

В публикации отмечается, что в 2023 году торговый оборот России со странами Африки вырос более чем на 40% и составил более $15,5 млрд. В список лидеров по обороту торговли вошли Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия.

До 70% российских инвестиций в страны Африки приходится на горнодобывающий сектор, поэтому новый департамент будет заниматься, в том числе, диверсификацией областей экономического сотрудничества. Возможные варианты приложения сил — сельское хозяйство, медицина, IT и энергетика.

29 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным будущие поездки в Африку.

26 января российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил Центральноафриканская Республика заинтересована в проведении РФ исследований по добыче полезных ископаемых.

Ранее США обеспокоились усилением России в Африке.