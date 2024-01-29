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В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна»

112: в Москве задержали владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В центре Москвы полиция задержала владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, объявленного в Армении в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, Ванецяна, который является хозяином холдинга Exoil Group, задержали на Арбате. В Армении бизнесмена ищут за отмывание денег с использованием должностных полномочий. Ванецян, как сообщается, незаконно получил в пользование имущество на $35 млн. Мужчину поместили под арест.

Во время разговора с сотрудниками полиции задержанный сказал, что проживает в Липецкой области и в настоящее время не работает, несмотря на то, что около года назад стал владельцем бренда «Олейна».

Канал отмечает, что родной брат Карена Ванецяна Артур занимает должность экс-директора Службы нацбезопасности Армении.

О том, что бывшая дочерняя компания американского агротрейдера Bunge в России, выпускающая на рынок масло «Олейна», сменила собственника, стало известно около года назад. Сделка, как сообщалось, была достигнута в сентябре 2022 года. Доля Ванецяна в компании составила 100%, уставный капитал компании составлял 1,3 млрд руб.

Ранее в Московской области задержали замминистра здравоохранения.

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