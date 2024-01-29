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ЦБ предложил банкам рассказывать клиентам о новых банкнотах

ЦБ порекомендовал банкам рассказывать клиентам о модернизированных банкнотах

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Банк России рекомендовал кредитным организациям размещать в своих отделениях информацию о банкнотах, в том числе модернизированных. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на письмо регулятора банкам.

ЦБ советует использовать на своих стендах материалы о банкнотах с официального сайта Банка России.

Как отмечал ЦБ, мошенники используют информацию о выпуске новых банкнот, чтобы обманывать граждан. Например, они предлагают установить приложение для проверки купюр или обходят квартиры под видом соцработников.

Регулятор последние годы проводит модернизацию банкнот. В 2022 году обновили дизайн купюры в 100 рублей, в октябре 2023 года представили новые 1000 и 5000 рублей. Однако выпуск обновленной «тысячи» приостановили из-за критики дизайна.

В конце октября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила о планах более публичного обсуждения нового дизайна банкнот. Экспертные группы и широкая публика будут вовлечены в процесс, реагируя на ранние обсуждения, вызванные изменениями на купюрах 1000 и 5000 рублей, в том числе обсуждения с церковью относительно изображения храмов.

Ранее Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

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