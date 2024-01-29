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Эксперт оценил долю сложной нефти в российской добыче

Глава ГКЗ Шпуров: 30% российской нефти добывается из сложных месторождений

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Brendan McDermid/Reuters

Почти треть нефти, добываемой в России, приходится на месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). Об этом сообщил глава Государственной комиссии по запасам Игорь Шпуров на конференции в Новосибирске, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас рентабельные запасы составляют около 70% от всех технически извлекаемых. Вовлечение в разработку ТРИЗ даст значительный прирост добычи.

«Если бы мы создали технологии, позволяющие хотя бы на треть увеличить извлечение из этих запасов, то получили бы в балансе плюс 18,4 млрд тонн нефти», — отметил Шпуров.

За 10 лет налоговых льгот на ТРИЗ было добыто 1,2 млрд тонн «черного золота». С 2008 по 2019 год доля нефти из новых технологий выросла с 35% до 65% от всей добычи.

Для нетрадиционных ТРИЗ, как, например, нефтематеринские породы без коллекторов, нужны принципиально новые технологии, считает глава ГКЗ.

Кроме того, в 2023 году в список ТРИЗ вошли палеозойские отложения, требующие особых методов разведки. Сейчас государство перешло от налоговых к неналоговым стимулам разработки ТРИЗ, в частности, созданию технологических полигонов, резюмировал эксперт.

До это в МИД РФ заявили о попытке США переделать под себя рынок углеводородов.

Ранее Новак спрогнозировал увеличение добычи трудноизвлекаемой нефти в России.

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